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Какой срок возврата работником неиспользованной наличной иностранной валюты после командировки за границу

11:10, 18 января 2025
Неиспользованный остаток ввозимой в Украину наличной инвалюты подлежит оприходованию в кассу работодателя в течение 3 дней и зачислению на текущий счет в инвалюте в течение 5 банковских дней.
Какой срок возврата работником неиспользованной наличной иностранной валюты после командировки за границу
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Налоговая служба в Днепропетровской области объясняет, какой срок возврата работником неиспользованной наличной иностранной валюты после загранкомандировки.

Отмечается, что согласно п. 16 разд. І Положения о мерах защиты и определения порядка осуществления отдельных операций в иностранной валюте, утвержденного постановлением Правления НБУ от 02.01.2019 №5 с изменениями и дополнениями (далее – Положение №5), расчеты по внешнеэкономическим операциям производятся исключительно через счета в банках.

Расчеты по внешнеэкономическим договорам (контрактам) в наличной форме запрещены, кроме случая, когда нерезидент – субъект хозяйственной деятельности согласно условиям экспортного договора резидента – субъекта хозяйственной деятельности производит оплату физическому лицу – резиденту, находящемуся в командировке за границей с целью исполнение обязательств по экспортному договору резидента – субъекта хозяйственной деятельности, средствами в наличной иностранной валюте эксплуатационных расходов, связанных с обслуживанием транспортного средства, которое принадлежит резиденту – стороне договора (арендуется, фрахтируется им) и используется за границей с целью выполнения обязательств последнего по этому договору, при условии оприходования неиспользованного остатка ввезенной в Украину наличной иностранной валюты в кассу резидента – субъекта хозяйственной деятельности согласно абзацу третьему п. 16 разд. I Положение №5 (абзац второй п. 16 разд. и Положение №5).

Неиспользованный остаток ввезенной в Украину наличной иностранной валюты подлежит оприходованию в кассу резидента – субъекта хозяйственной деятельности в течение трех дней и зачислению на текущий счет в иностранной валюте резидента – субъекта хозяйственной деятельности в течение пяти банковских дней (с момента его оприходования в кассу ). Получение от нерезидента наличной иностранной валюты на эксплуатационные расходы, связанные с обслуживанием транспортного средства резидента за границей, и использование этих средств на эти цели и их ввоз в Украину должно быть подтверждено соответствующими документами.

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налоговая

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