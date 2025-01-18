Бронирование от мобилизации работников оборонных предприятий — Минстратегпром обновил критерии

Обновлены критерии для получения предприятиями оборонно-промышленного комплекса статуса «экономически важных» для бронирования своих работников.

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины обновило критерии для определения предприятий, которые имеют важное значение для национальной экономики. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Это решение было принято в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 22 ноября 2024 г. № 1332 "Некоторые вопросы бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время".

Хотя документация была обновлена, содержание критериев и процедура их определения остались неизменными. Это обеспечивает плавность процесса бронирования работников, работающих на критически важных предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

В Минстратегпроме подчеркнули, что не занимаются непосредственно бронированием работников, а лишь определяют критерии и соответствие представленных предприятием документов этим критериям.

Так, предприятия, учреждения и организации, производящие товары, выполняют работы и оказывают услуги по разработке, изготовлению, ремонту, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов, их составных частей вправе забронировать от 50% работников.

В то же время, предприятия, работающие в сфере промышленности, авиастроительной отрасли и в сфере космической деятельности, имеют право забронировать до 50% включительно. Если выполняется по меньшей мере 3 из 6 условий.

Критерии прошли согласование с Министерством экономики и Министерством обороны, а также утверждены приказом Минстратегпрома №192 от 26 декабря 2024 года.

В ведомстве разъяснили критерии, алгоритм действий и перечень документов, которые необходимо предоставить предприятию для подтверждения соответствия этим критериям.

Варіант 1

Від 50% працівників, незалежно від військово-облікової спеціальності.

Тут йдеться про підприємства, установи і організації, які виробляють товари, виконують роботи і надають послуги з розроблення, виготовлення, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів, їх складових частин. Мають відповідати одному з трьох критеріїв.

Критерії:

1. Перебування підприємства, установи і організації у процесі виконання (тобто договір має бути чинним, не виконаним за основними зобов’язаннями, або виконаним частково):

державного контракту (договору), укладеного ним з державним замовником у сфері оборони, або залучення підприємства на підставі договорів до виконання такого державного контракту (договору);

або договору щодо виробництва товарів оборонного призначення, зокрема озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів, їх складових частин за рахунок коштів інших позабюджетних джерел, не заборонених законодавством України, у тому числі коштів благодійної допомоги, якщо поставка зазначених у цьому абзаці товарів оборонного призначення відбувається до військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань;

або договору щодо виконання робіт оборонного призначення, укладеного із підприємством (установою, організацією), включеним до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів), яке є головним виконавцем завдань або заходів, передбачених державними цільовими програмами реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення.

Обсяг виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг оборонного призначення становить понад 50 відсотків від загального обсягу виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг підприємства за останній звітний період;

2) отримання підприємством, установою, організацією фінансової державної підтримки у вигляді грантів відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 08 березня 2024 року № 262 “Деякі питання забезпечення розвитку інновацій та технологій для потреб оборони”;

3) здійснення підприємством, установою, організацією функцій уповноваженого суб’єкта управління об’єктами державної власності, який здійснює регулювання, контроль та координацію діяльності таких підприємств, установ і організацій.

Варіант 2

До 50% військовозобов’язаних працівників (включно).

Для підприємств, що працюють у сфері промисловості, авіабудівній галузі та у сфері космічної діяльності. Мають відповідати трьом з шести зазначених далі критеріїв.

Критерії:

1) перебування підприємства, установи, організації у процесі виконання державного контракту (договору), укладеного ним з державним замовником у сфері оборони;

2) залучення підприємства, установи, організації на підставі договорів, зокрема зовнішньоекономічних договорів (контрактів), до виконання державного контракту (договору), укладеного з державним замовником у сфері оборони;

3) включення підприємства, установи, організації до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів);

4) участь підприємства, установи, організації у реалізації завдань і заходів, передбачених державними цільовими програмами в авіабудівній галузі та у сфері космічної діяльності;

5) участь підприємства, установи, організації у реалізації завдань і заходів, передбачених державними цільовими програмами реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення;

6) здійснення підприємством, установою, організацією промислового виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг, які використовуються підприємствами оборонно-промислового комплексу для виготовлення товарів оборонного призначення.

Рішення про відповідність підприємства цим критеріям приймається робочою групою, утвореною Мінстратегпромом, до складу якої включаються представники заінтересованих органів державної влади.

Алгоритм дій № 1

(відповідно до Варіанту 1 для виконавців держконтракту)

Опрацювати у паперовому вигляді відомості:

1. про діючий (діючі) державний контракт (державні контракти), із зазначенням реквізитів та терміну дії державного контракту (державних контрактів) (додаток 1),

2. про отримання (постачання) продукції, виконання робіт, надання послуг оборонного призначення за останній звітний період (аналогічний періоду фінансової звітності) із зазначенням номенклатури предмету постачання та у еквіваленті відповідно до наданої звітності (додаток 3);

Погодити викладені вище відомості у державного замовника (підписом уповноваженої особи та печаткою органу управління (організації, установи), яка уклала державний контракт від імені державного замовника (прим. Погодження відомостей військовим представництвом Міністерства оборони України не прирівнюється до погодження державним замовником);

Надіслати лист-звернення до Мінстратегпрому. У листі зазначити: ідентифікаційний код ЄРДПУ, юридичну адресу, основні види діяльності, прізвище керівника підприємства та його контактний телефон. Разом із листом надіслати й додатки – вищезазначені відомості, погоджені державним замовником, та додати:

або звіт про фінансові результати за останній звітний період (рік або 1 квартал/1 півріччя/9 місяців у випадку подання підприємством, установою, організацією проміжної фінансової звітності) (Форма2) з відміткою (штампом) контролюючого органу, який отримав звіт, із зазначенням дати його отримання або квитанцією про прийняття звіту у разі його подання засобами електронного зв’язку,

або звіт про виконання фінансового плану (для підприємств державної форми власності).

або державну статистичну звітність (звіт про виробництво промислової продукції №1П-НПП (річний) або звіт про виробництво промислової продукції за видами №1-П (місячний) з квитанцією про прийняття звіту (прим. Звіти подаються за останній звітний період, тобто якщо підприємство не подає проміжну звітність, а останнім звітним періодом є наприклад 9 місяців, то необхідно подати звіти держстату за всі місяці з січня по вересень).

Алгоритм дій № 2

(відповідно до Варіанту 1 для співвиконавців держконтракту)

Опрацювати у паперовому вигляді відомості та надати їх на погодження до головного виконавця державного контракту та державного замовника:

1. про залучення до держконтракту (із зазначенням реквізитів державного контракту та терміну його дії, та реквізитів договору, на підставі якого підприємство залучається головним виконавцем до виконання держконтракту) (додаток 2),

2. про отримання (постачання) продукції, виконання робіт, надання послуг оборонного призначення за останній звітний період (аналогічний періоду фінансової звітності) із зазначенням номенклатури предмету постачання та у еквіваленті відповідно до наданої звітності (додаток 3);

Надіслати лист-звернення до виконавця державного контракту для погодження опрацьованих вище відомостей державним замовником та виконавцем державного контракту;

Після погодження вище зазначених відомостей державним замовником та головним виконавцем державного контракту надіслати лист-звернення до Мінстратегпрому. У листі зазначити: індикаційний код ЄРДПУ, юридичну адресу, основні види діяльності, прізвище керівника підприємства та його контактний телефон. Разом із листом надіслати й додатки – вище зазначені відомості, погоджені державним замовником та виконавцем державного контракту. Та додати:

або звіт про фінансові результати за останній звітний період (рік або 1 квартал/1 півріччя/9 місяців у випадку подання підприємством, установою, організацією проміжної фінансової звітності) (Форма2) з відміткою (штампом) контролюючого органу, який отримав звіт, із зазначенням дати його отримання або квитанцією про прийняття звіту у разі його подання засобами електронного зв’язку,

або звіт про виконання фінансового плану (для підприємств державної форми власності).

або державну статистичну звітність (звіт про виробництво промислової продукції №1П-НПП (річний) або звіт про виробництво промислової продукції за видами №1-П (місячний) з квитанцією про прийняття звіту (прим. Звіти подаються за останній звітний період, тобто якщо підприємство не подає проміжну звітність, а останнім звітним періодом є наприклад 9 місяців, то необхідно подати звіти держстату за всі місяці з січня по вересень).

Алгоритм № 3

(відповідно до Варіанту 2)

Підприємство визначає, відповідність яким критеріям (трьом з шести) може підтвердити зазначеними документами;

Опрацьовує у паперовому вигляді відомості:

відповідно до Критерія 1 (для виконавця державного контракту) – відомість про діючий (діючі) державний контракт (державні контракти), зазначаючи реквізити державного контракту (державних контрактів) та термін дії зазначеного державного контракту (державних контрактів) (додаток 1),

відповідно до Критерія 2 – відомість про залучення до держконтракту (із зазначенням реквізитів державного контракту та терміну його дії, та реквізитів договору, на підставі якого підприємство залучається головним виконавцем до виконання держконтракту) або лист-підтвердження державного замовника про те, що підприємство залучається до виконання державного контракту із зазначенням реквізитів та терміну дії контракту (додаток 2),

відповідно до Критерія 3 – реквізити Наказу про включення підприємства, установи, організації до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів);

відповідно до Критерія 4, Критерія 5 – лист підтвердження держзамовника або виконавця заходів щодо підтвердження участі підприємства, установи, організації в реалізації заходів та завдань, передбачених вказаними завданнями;

відповідно до Критерія 6 – договори, укладені підприємством/установою/організацією з підприємствами оборонно-промислового комплексу або лист-підтвердження від підприємств ОПК щодо використання продукції підприємства/установи/організації для виготовлення продукції оборонного призначення.

Погоджує викладені вище визначені відомості: або у державного замовника, або у виконавця державного контракту, або у підприємства оборонно-промислового комплексу (підписом і печаткою);

Надсилає лист-звернення до Мінстратегпрому. У листі зазначити: індикаційний код ЄРДПУ, юридичну адресу, основні види діяльності, прізвище керівника підприємства та його контактний телефон. Якщо підприємство вважає, що може підтвердити свою відповідність критеріям 3 та 4, необхідно додати:

або наказ Мінстратегпрому про включення підприємства, установи та організації до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів),

або відомості про залучення підприємства до державної цільової програми у авіабудівній галузі та у сфері космічної діяльності.

За результатами розгляду Мінстратегпром ухвалюватиме відповідне рішення згідно з вимогами Наказу Мінстратегпрому від 26.12.2024 № 192 та діятиме згідно з Постановою Кабінету міністрів України від 27 січня 2023 року № 76.

Для підприємств ОПК: якщо підприємство відповідає критеріям, і Мінстратегпром ухвалює відповідне рішення про визнання його важливим для нацекономіки у сфері ОПК та критично важливим для функціонування економіки в особливий період у сфері ОПК – це є підставою для подальшого бронювання військовозобов’язаних працівників у кількості більше 50%.

Для підприємств у сфері промисловості, авіабудівній галузі та у сфері космічної діяльності: рішення про відповідність критеріям, визначеним у пункті 3 Критеріїв, та визначення підприємства таким, що має важливе значення для національної економіки, є одним із кроків на шляху до бронювання.

Для подальшого визначення підприємства критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період відповідно до положень Постанови КМУ від 27 січня 2023 року № 76, підприємству необхідно підтвердити відповідність ще двом критеріям, визначеним вказаною вище постановою (оскільки визначення підприємства важливим для національної економіки є одним із критеріїв, вказаних у даній постанові).

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