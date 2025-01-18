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За что могут лишить пенсии и как возобновить выплаты

13:06, 18 января 2025
Прекратить выплату пенсий могут, если обнаружатся нарушения или другие определенные законодательством обстоятельства.
За что могут лишить пенсии и как возобновить выплаты
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Часть пенсионеров в Украине может остаться без пенсионных выплат. Есть четыре причины, приводящие к остановке начисления пенсии. Об этом сообщает Пенсионный фонд.

Выплату пенсий могут приостановить по нескольким причинам, предусмотренным Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании":

  • пенсия назначена на основании документов с недостоверными сведениями;
  • получатель пенсии скончался;
  • пенсионер не получал выплат в течение полугода;
  • пенсионер выехал за границу на постоянное место жительства, и эта страна не заключила с Украиной соответствующий пенсионный договор.

Для возобновления выплаты пенсий нужно подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд лично или по почте, если человек временно выехал за границу. В последнем случае к заявлению прилагается:

  • копия документа о получении временной защиты или статуса беженца и регистрации места временного проживания за границей;
  • оригинал документа, удостоверяющий факт, что пенсионер жив (можно получить в дипломатических учреждениях Украины за границей);
  • копия украинского паспорта.

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