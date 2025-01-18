За що можуть позбавити пенсії і як відновити виплати

13:06, 18 січня 2025
Припинити виплату пенсій можуть, якщо виявляться порушення або інші визначені законодавством обставини.
Частина пенсіонерів в Україні може лишитись без пенсійних виплат. Є чотири причини, що призводять до зупинення нарахування пенсії. Про це повідомляє Пенсійний фонд.
Виплату пенсій можуть призупинити з кількох причин, передбачених Законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування":
- пенсію призначено на підставі документів з недостовірними відомостями;
- отримувач пенсії помер;
- пенсіонер не отримував виплат протягом пів року;
- пенсіонер виїхав за кордон на постійне місце проживання, і ця країна не уклала з Україною відповідного пенсійного договору.
Для поновлення виплати пенсій потрібно подати відповідну заяву до Пенсійного фонду особисто чи поштою, якщо людина тимчасово виїхала за кордон. В останньому випадку до заяви додається:
- копія документа про отримання тимчасового захисту або статусу біженця та реєстрацію місця тимчасового проживання за кордоном;
- оригінал документа, що засвідчує факт, що пенсіонер живий (можна отримати у дипломатичних установах України за кордоном);
- копія українського паспорта.
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