За що можуть позбавити пенсії і як відновити виплати

Припинити виплату пенсій можуть, якщо виявляться порушення або інші визначені законодавством обставини.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Частина пенсіонерів в Україні може лишитись без пенсійних виплат. Є чотири причини, що призводять до зупинення нарахування пенсії. Про це повідомляє Пенсійний фонд.

Виплату пенсій можуть призупинити з кількох причин, передбачених Законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування":

пенсію призначено на підставі документів з недостовірними відомостями;

отримувач пенсії помер;

пенсіонер не отримував виплат протягом пів року;

пенсіонер виїхав за кордон на постійне місце проживання, і ця країна не уклала з Україною відповідного пенсійного договору.

Для поновлення виплати пенсій потрібно подати відповідну заяву до Пенсійного фонду особисто чи поштою, якщо людина тимчасово виїхала за кордон. В останньому випадку до заяви додається:

копія документа про отримання тимчасового захисту або статусу біженця та реєстрацію місця тимчасового проживання за кордоном;

оригінал документа, що засвідчує факт, що пенсіонер живий (можна отримати у дипломатичних установах України за кордоном);

копія українського паспорта.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.