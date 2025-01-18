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За що можуть позбавити пенсії і як відновити виплати

13:06, 18 січня 2025
Припинити виплату пенсій можуть, якщо виявляться порушення або інші визначені законодавством обставини.
За що можуть позбавити пенсії і як відновити виплати
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Частина пенсіонерів в Україні може лишитись без пенсійних виплат. Є чотири причини, що призводять до зупинення нарахування пенсії. Про це повідомляє Пенсійний фонд.

Виплату пенсій можуть призупинити з кількох причин, передбачених Законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування":

  • пенсію призначено на підставі документів з недостовірними відомостями;
  • отримувач пенсії помер;
  • пенсіонер не отримував виплат протягом пів року;
  • пенсіонер виїхав за кордон на постійне місце проживання, і ця країна не уклала з Україною відповідного пенсійного договору.

Для поновлення виплати пенсій потрібно подати відповідну заяву до Пенсійного фонду особисто чи поштою, якщо людина тимчасово виїхала за кордон. В останньому випадку до заяви додається:

  • копія документа про отримання тимчасового захисту або статусу біженця та реєстрацію місця тимчасового проживання за кордоном;
  • оригінал документа, що засвідчує факт, що пенсіонер живий (можна отримати у дипломатичних установах України за кордоном);
  • копія українського паспорта.

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