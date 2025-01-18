На Рівненщині за неякісні вікна, встановлені після обстрілу, судитимуть директора лікарні

Перед судом постане директор лікарні, який завдав збитків громаді на 1,2 млн.

На Рівненщині скерували до суду обвинувальний акт стосовно генерального директора лікарні, якому інкримінують службову недбалість, що завдала збитків громаді на 1,2 млн. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Встановлено, що після одного з ракетних обстрілів Сарненської територіальної громади з місцевого бюджету виділили кошти для ремонту лікарні, яка постраждала від атаки.

Втім, очільник медзакладу не забезпечив належного контролю за виконанням договорів. Як наслідок – у закладі поставили неякісні вікна та комплектуючі до них. Також товар не мав необхідної технічної документації, яка б підтверджувала його відповідність вимогам ДСТУ та ДБН.

Таким чином службова недбалість генерального директора завдала бюджету громади майже 1,2 млн грн збитків.

Своєї вини він не визнає.

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