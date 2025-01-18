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На Рівненщині за неякісні вікна, встановлені після обстрілу, судитимуть директора лікарні

09:36, 18 січня 2025
Перед судом постане директор лікарні, який завдав збитків громаді на 1,2 млн.
На Рівненщині за неякісні вікна, встановлені після обстрілу, судитимуть директора лікарні
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На Рівненщині скерували до суду обвинувальний акт стосовно генерального директора лікарні, якому інкримінують службову недбалість, що завдала  збитків громаді на 1,2 млн. Про це повідомляє обласна прокуратура. 

Встановлено, що після одного з ракетних обстрілів Сарненської територіальної громади з місцевого бюджету виділили кошти для ремонту лікарні, яка постраждала від атаки.

Втім, очільник медзакладу не забезпечив належного контролю за виконанням договорів. Як наслідок – у закладі поставили неякісні вікна та комплектуючі до них. Також товар не мав необхідної технічної документації, яка б підтверджувала його відповідність вимогам ДСТУ та ДБН.

Таким чином службова недбалість генерального директора завдала бюджету громади майже 1,2 млн грн збитків.

Своєї вини він не визнає.

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прокуратура обстріл

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