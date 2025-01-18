В Ровенской области за некачественные окна, установленные после обстрела, будут судить директора больницы

Перед судом предстанет директор больницы, нанесший ущерб общине на 1,2 млн.

В Ровенской области направили в суд обвинительный акт в отношении генерального директора больницы, которому инкриминируют служебную халатность, нанесшую ущерб общине на 1,2 млн. Об этом сообщает областная прокуратура.

Установлено, что после одного из ракетных обстрелов Сарненского территориального общества из местного бюджета выделили средства для ремонта пострадавшей от атаки больницы.

Впрочем, глава медучреждения не обеспечил надлежащего контроля за исполнением договоров. Как следствие – в заведении поставили некачественные окна и комплектующие к ним. Также товар не имел необходимой технической документации, подтверждающей его соответствие требованиям ДСТУ и ДБН.

Таким образом, служебная халатность генерального директора нанесла бюджету общины почти 1,2 млн грн убытков.

Своей вины он не признает.

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