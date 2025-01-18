Суд поддержал решение налоговой об увеличении обязательства по налогу на прибыль на сумму 302 тысяч гривен

Акт проверки стал основанием для значительных доначислений налогоплательщику.

Контролирующим органом проведена документальная плановая проверка плательщика, по результатам которой составлен акт проверки, на основании которого приняты налоговые уведомления-решения, которыми уменьшена сумма отрицательного значения объекта налогообложения налогом на прибыль на сумму 2 109 527,0 грн, увеличена сумма денежного обязательства по НДС на сумму 615 398,75 грн и увеличен сумму денежного обязательства по налогу на прибыль на сумму 302 142,50 гривен. Об этом сообщает налоговая служба в Полтавской области.

Судом взято до уваги доводи контролюючого органу про те, що неможливо встановити чи здійснювалось постачання товарів від покупця до продавця у зв’язку з заповненням з порушенням товарно-транспортних накладних, відсутністю сертифікатів відповідності та паспортів якості на придбаний товар та відсутністю за юридичною адресою контрагента. Завищення витрат на вартість транспортних послуг у сумі 215 916, 0 грн встановлено у зв’язку з тим, що транспортні послуги оприбутковані від контрагента на підставі актів наданих послуг з назвою «транспортні послуги», які не містять зміст господарської операції, не зазначено пункти навантаження, розвантаження, назву ТМЦ, не підтверджено заявками замовника, товарно-транспортними накладними. Письмовим поясненням підприємства підтверджено, що «заявка на перевезення вантажу та товарно-транспортні накладні відсутні».

В ході розгляду справи підтверджено, що постачальник в силу відсутності підтвердженого місцезнаходження, достатнього персоналу, виробничих активів, складських приміщень, економічно необхідних для господарської діяльності з постачання у значних обсягах скрапленого газу у достатній кількості для подальшого продажу, не мав реальної можливості здійснити господарські операції з постачання товару позивачеві; товарно-транспортні накладні, згідно з якими здійснювалося перевезення товару, не містять повної адреси пункту відвантаження товару, що унеможливлює встановити власне факт відвантаження товару; сертифікати якості на товар відсутні, що унеможливлює встановлення походження товару.

Суд прийшов до висновку, що не підтвердження фактичного проведення господарських операцій позивача з контрагентом, вказує на недостовірність задекларованих позивачем даних податкового обліку, що, відповідно, виключає право позивача сформувати витрати на податковий кредит за такими операціями, навіть за наявності зареєстрованих податкових накладних.

Відтак, Полтавським окружним адміністративним судом від 25 грудня 2024 року у справі №440/3291/24 відмовлено у задоволенні позову товариства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.