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Джо Байден смягчил приговоры почти 2500 осужденным за наркопреступления

10:52, 18 января 2025
В конце своей каденции Джо Байден смягчил приговоры почти 2500 осужденным за ненасильственные преступления, связанные с наркотиками.
Джо Байден смягчил приговоры почти 2500 осужденным за наркопреступления
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Президент США Джо Байден, который вскоре покинет пост, смягчил приговоры почти 2500 осужденным за преступления, связанные с наркотиками.

Белый дом опубликовал перечень преступников. В заявлении Байден сказал, что они "отбывают непропорционально долгие сроки по сравнению со сроками, которые они бы получили сегодня по действующему законодательству".

Как сообщили в администрации Байдена, некоторые граждане помилованы из-за устаревших законов, устанавливавших разные наказания за разные виды кокаина, а также за более строгие приговоры за наркопреступления в целом.

Напомним, что в декабре Байден объявил о помиловании 39 человек и смягчении приговоров почти 1500 заключенным.

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США приговор Джо Байден

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