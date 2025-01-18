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У Фінляндії суд заборонив чоловіку наближатись до експремʼєрки Санни Марін

13:24, 18 січня 2025
Чоловік намагався зайти в квартиру Санни Марін та стежив за нею.
У Фінляндії суд заборонив чоловіку наближатись до експремʼєрки Санни Марін
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Окружний суд Гельсінкі задовольнив клопотання колишньої премʼєрки Фінляндії Санни Марін і заборонив чоловіку наближатись до неї через переслідування. За словвми експрем’єрки,  чоловік намагався зайти в її квартиру та стежив за нею на сходовій клітці. Про це повідомляє Ilta-Sanomat.

Чоловіку видано розширений обмежувальний припис, який діятиме до січня 2026 року.

Згідно з рішенням суду, йому заборонено контактувати з Марін або заходити в певні зони, деталі яких залишаються конфіденційними.

Особі, щодо якої видано обмежувальний припис, забороняється зустрічатися або намагатися контактувати із захищеною особою, а також стежити за нею або переслідувати її.

Розширений обмежувальний припис забороняє особі перебувати в певних місцях або поблизу них, наприклад, у будинку особи, яку захищають, на дачі, на робочому місці або в інших подібних місцях.

Доречі, сам чоловік заперечував, що був особою, яку помітили біля будинку колишньої прем’єр-міністерки.

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суд Фінляндія

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