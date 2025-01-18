Сына депутата подозревают в хищении средств на реконструкции уличного освещения во Львовской области

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении сыну действующего депутата в завладении средствами одной из поселковых общин Львовской области.
В ДБР сообщили, что с сентября по декабрь 2019 сын народного депутата вместе с чиновниками поселкового совета и представителями подконтрольных ему коммерческих компаний организовали незаконную схему завладения бюджетными средствами общины.
Махинацию осуществили при закупке и поставке оборудования и комплектующих для реализации проекта по реконструкции уличного освещения с "использованием инновационных энергоэффективных мер возобновляемых источников энергии".
В результате незаконной деятельности государству причинен ущерб почти на миллион гривен.
ДБР провело обыски по месту жительства подозреваемого и его отца.
Фигуранту поставлено в известность о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.
По данным СМИ, речь идет о сыне народного депутата Андрее Лопушанском.
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