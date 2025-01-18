В Тегеране возле здания Верховного суда произошла стрельба — убиты двое судей

Местные власти квалифицировали событие как теракт.

В Тегеране у здания Верховного суда Ирана произошла стрельба, сообщает агентство IRNA.

По его данным, неизвестный открыл огонь, убив по меньшей мере двух судей, еще один ранен. Сам нападавший покончил с собой. Известно, что убитые судьи Верховного суда Ирана отвечали за дела в терроризме и шпионаже.

Выясняются все обстоятельства произошедшего. Личность стрелка не установлена.

Напомним, что Иран и РФ заключили договор о «всеобъемлющем стратегическом партнерстве».

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