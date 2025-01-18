В Минюсте объяснили, как получить учредительные документы юридического лица из ЕГР

Для получения копий документов по регистрационному делу необходимо обратиться к субъекту государственной регистрации, хранящему регистрационное дело в бумажной форме, к госрегистратору, администратору ЦНАП или нотариусу.

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Министерство юстиции сообщает, как получить учредительные документы юридического лица из ЕГР.

Отмечается, что в соответствии с Законом Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований» учредительные документы – это уставы, положения, модельные уставы, меморандумы и т.д. Информация о виде учредительного документа и его копия обязательно вносятся в Единый государственный реестр (п. 16 ч. 2 ст. 9 Закона).

Кто имеет доступ к информации?

Данные из Единого государственного реестра открыты и общедоступны, за исключением паспортных данных и регистрационных номеров учетных карт налогоплательщиков. Порядок получения сведений регулируется особыми нормами (ч. 1 Ст. 11 Закона).

Для получения копий документов по регистрационному делу необходимо обратиться к:

- субъекту государственной регистрации, хранящего регистрационное дело в бумажной форме (по местонахождению юридического лица);

- государственному регистратору, администратору ЦНАПа или нотариусу – для выписки из реестра, содержащей скан-копии учредительных документов, если они есть в электронной форме.

Документы предоставляются в виде копий с подписью и печатью.

Оригиналы документов выдаются только по решению суда.

Стоимость услуги:

150 грн – за выписку в бумажной форме;

210 грн – за каждый документ по регистрационному делу.

Государственные органы получают данные бесплатно для выполнения их полномочий исключительно через портал электронных сервисов.

Как известно, 19 декабря состоялась самая масштабная за последнее время внешняя кибератака на государственные реестры Украины. Реестры возобновили работу.

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