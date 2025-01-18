Из-за ракетного удара по Киеву подтверждена гибель трех человек, фото

Повреждено здание бизнес-центра, вход в станцию ​​метро, ​​помещение заведения питания и жилые дома.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил гибель трех человек в результате вражеской атаки на столицу. Отметим, что сначала была информация о четырех жертвах.

Киевская городская прокуратура начала досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей.

Как сообщается, утром 18 января 2025 года армия врага нанесла ракетный удар по Киеву.

Взрывной волной повреждено здание бизнес-центра, вход на станцию ​​Киевского метрополитена и помещение заведения питания. Выбиты окна и повреждены фасады жилых домов и не менее 10 автомобилей.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранители.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.