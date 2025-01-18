В Хмельницкой области женщина стала «неизлечимо больной», чтобы вывезти сына за границу

54-летняя женщина подделала заключение врачебно-консультативной комиссии и «приписала» себе неизлечимую болезнь.

В Хмельницкой области будут судить 54-летнюю женщину за подделку медицинской справки о якобы тяжелой болезни. Таким образом, по версии следствия, она намеревалась вывезти своего сына за границу. Об этом сообщает областная прокуратура.

Установлено, что женщина нашла в Интернете неизвестного и договорилась с ней об изготовлении фиктивного заключения врачебно-консультативной комиссии. Вроде бы она неизлечимо больна, не может ни самостоятельно передвигаться, ни обслуживать себя.

Таким образом, она имела целью вывезти своего 35-летнего сына за границу.

Получив фиктивную справку, женщина предоставила ее работникам пограничной службы в пункте пропуска «Красноильск» Черновицкой области и пересекла границу вместе с сыном.

При проведении сверки пограничники обнаружили подлог и сообщили правоохранителям.

Женщине теперь грозит до 5 лет тюрьмы.

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