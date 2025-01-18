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Экс-депутат Вадим Новинский получил подозрение в государственной измене — Офис Генпрокурора

14:02, 18 января 2025
По данным следствия, экс-депутат сотрудничал с руководством русской православной церкви.
Экс-депутат Вадим Новинский получил подозрение в государственной измене — Офис Генпрокурора
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Народному депутату нескольких созывов от запретной партии «Оппозиционный блок» сообщили о подозрении в государственной измене и разжигании религиозной вражды и ненависти. По данным СМИ, речь идет о Вадиме Новинском.

Как сообщает ГБР и Офис Генпрокурора, с самого начала вооруженной агрессии РФ против Украины, еще с 2014 года он продвигал российские нарративы через интервью в средствах массовой информации, публичных выступлениях, а также в сообщениях на собственном сайте и социальных сетях.

Он пытался формировать в украинском обществе антивластные и пророссийские настроения, оправдывать российскую агрессию.

Отмечается, что подозреваемый является "куратором" РПЦ в Украине.

"Депутат, выполнявший указания главы Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Кирилла, долгое время поддерживал с ним тесное общение и находился в его иерархическом подчинении", - отметили в ГБР.

После начала полномасштабного вторжения армии РФ в Украину он сложил полномочия нардепа и сейчас скрывается за границей.

"Однако продолжает оказывать информационное влияние, направленное в ущерб суверенитету Украины, ее государственной и информационной безопасности, достижение военно-политических целей руководством РФ в отношении государства Украины и предоставление РФ помощи в проведении подрывной деятельности против Украины в информационной сфере", - отметили в Бюро.

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