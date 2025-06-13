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Экс-нардеп Вадим Новинский подозревается в неуплате налогов более чем на 4 миллиарда гривен — ГБР

16:36, 13 июня 2025
Следствие считает, что Новинский не задекларировал иностранные доходы от продажи акций, что привело к многомиллиардным потерям бюджета.
Экс-нардеп Вадим Новинский подозревается в неуплате налогов более чем на 4 миллиарда гривен — ГБР
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Бывшему народному депутату Вадиму Новинскому сообщено о подозрении в неуплате налогов на сумму более 4 миллиардов гривен. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

По данным следствия, после получения гражданства Украины в 2012 году экс-нардеп от партии «Оппозиционный блок», ранее также входивший в состав «Партии регионов», продолжил предпринимательскую деятельность на территории Украины, став налоговым резидентом.

«Однако, вопреки требованиям налогового законодательства, он не задекларировал полученные за рубежом доходы и не уплатил налог на доходы физических лиц в размере более 4,3 миллиарда гривен», — сообщили в ГБР.

В частности, бывший депутат получил инвестиционную прибыль в размере более 25 миллиардов гривен, что на момент продажи составляло несколько миллиардов долларов, от продажи инвестиционных активов — акций иностранных компаний, осуществлявших деятельность на территории Республики Кипр.

Это нарушение привело к фактическому непоступлению средств в Государственный бюджет Украины в особо крупных размерах. В настоящее время продолжаются необходимые следственные действия.

Ранее сообщалось, что Вадиму Новинскому сообщили о подозрении в государственной измене и разжигании религиозной вражды и ненависти.

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