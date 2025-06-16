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Военнослужащих с высшим психологическим или медицинским образованием запретят назначать на должности, не связанные с медслужбой – Зеленский подписал указ

07:55, 16 июня 2025
Зеленский запретил назначать на военные должности, не связанные с медицинской службой, военнослужащих с высшим образованием психологов, медиков, фармацевтов, реабилитологов.
Военнослужащих с высшим психологическим или медицинским образованием запретят назначать на должности, не связанные с медслужбой – Зеленский подписал указ
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Психологов, медиков, реабилитологов, имеющих высшее образование степени магистра, нельзя будет назначать без их согласия на военные должности, которые не связаны с медицинской службой.

Так, Президент Владимир Зеленский подписал указ 397/2025 о внесении изменений в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ.

Этим указом Положение дополнили новым пунктом 83-1, согласно которому не допускается назначение, в том числе в период действия военного положения, лиц, имеющих указанное в подпункте 7 пункта 50 этого Положения высшее образование (кроме случаев, когда такое назначение происходит по собственному желанию), на военные должности:

•  непосредственно не связанные с оказанием медицинской, фармацевтической, реабилитационной помощи (медицинской службой);

•  для занятия которых требуется более низкий, чем имеющийся у лица, уровень образования и квалификации.

В свою очередь, в новой редакции подпунктов речь идет о военнослужащих со следующим образованием:

•  имеющие высшее образование степени магистра медицинского или фармацевтического направления или приравненное к нему согласно подпункту 2 пункта 2 раздела XV Закона Украины «О высшем образовании» высшее образование медицинского или фармацевтического направления и сертификат врача-специалиста или фармацевта-специалиста, с одновременным назначением на должности офицерского состава по медицинским или фармацевтическим направлениям деятельности с учетом потребности в офицерах соответствующих специальностей, с дальнейшим прохождением военной подготовки по программе подготовки офицеров медицинской службы тактического уровня (в случае если такие лица не проходили военной подготовки граждан Украины по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы);

•  имеющие высшее образование степени магистра по специальности «Психология» или приравненное к нему согласно подпункту 2 пункта 2 раздела XV Закона Украины «О высшем образовании» высшее образование по специальности «Психология», прошли (в случае необходимости) курс военной подготовки по направлению, соответствующему профилю служебной деятельности, с одновременным назначением на должности офицерского состава по психологическим направлениям деятельности с учетом потребности в офицерах такой специальности;

•  имеющие высшее образование степени магистра по специальностям «Технологии медицинской диагностики и лечения» (специализация «Протезирование-ортезирование»), «Терапия и реабилитация», «Биомедицинская инженерия» (образовательная программа по технологиям протезно-ортопедических изделий) или приравненное к нему согласно подпункту 2 пункта 2 раздела XV Закона Украины «О высшем образовании» высшее образование по указанным специальностям или имеющие высшее образование и прошедшие последипломное обучение на циклах специализации «Эрготерапия», «Протезирование-ортезирование», «Терапия речи и речевого аппарата», «Физическая терапия», прошли (в случае необходимости) курс военной подготовки по направлению, соответствующему профилю служебной деятельности, с одновременным назначением на должности офицерского состава по реабилитационным (в том числе по протезированию-ортезированию, предоставлению медицинских изделий, обеспечению вспомогательными средствами реабилитации) направлениям деятельности с учетом потребности в офицерах соответствующих специальностей.

Автор: Наталя Мамченко

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ВСУ армия указ солдат военнослужащие Владимир Зеленский военная служба медицина

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