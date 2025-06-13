Совет адвокатов Украины обратился к председателю ВСП Григорию Усику из-за задержки в формировании Конкурсной комиссии ВККС

Высший совет правосудия не опубликовал обязательное объявление об отборе кандидатов в газете «Голос Украины» и на официальном веб-сайте ВСП, а также не направил письменное уведомление Совету адвокатов, как того требует закон.

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Председатель Совета адвокатов Украины Лидия Изовитова 13 июня обратилась к председателю Высшего совета правосудия Григорию Усику по поводу нарушения сроков формирования нового состава Конкурсной комиссии по отбору членов Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

Как сообщает НААУ, 7 июня Совет адвокатов Украины как субъект формирования Конкурсной комиссии во время своего заседания обсуждал критерии для избрания представителей в Конкурсную комиссию. Однако в связи с отсутствием определенного законом уведомления от ВСП, САУ не смогла приступить к реализации своих новых полномочий, определенных законом о судоустройстве. Поэтому председатель САУ направила в ВСП соответствующее письмо, ведь 5-дневный срок для уведомления субъектов формирования уже истек.

«ВСП не опубликовал обязательное объявление об отборе кандидатов в газете «Голос Украины» и на официальном веб-сайте ВСП, а также не направил письменное уведомление Совету адвокатов Украины. Такая бездеятельность противоречит требованиям статьи 95-1 Закона «О судоустройстве и статусе судей», — отметили в НААУ.

Напомним, что 1 июня истек срок полномочий первого состава Конкурсной комиссии, назначенного ВСП 2 года назад. Согласно действующему законодательству, ВСП должен был в течение 5 дней после прекращения полномочий предыдущего состава (то есть, до 6 июня) опубликовать в «Голосе Украины» и на своем официальном веб-сайте объявление о начале отбора кандидатов и информацию об условиях проведения конкурса.

Также не позднее следующего дня со дня опубликования объявления на своем веб-сайте ВСП должен был направить всем субъектам формирования Конкурсной комиссии письменное уведомление о начале конкурса с предложением подать кандидатуры.

Совет адвокатов Украины как субъект формирования комиссии должен предложить кандидатов по своей квоте (один человек) в течение 20 дней со дня опубликования объявления. САУ должна подать не менее 2-х кандидатов в состав Конкурсной комиссии, из числа которых ВСП назначает одного члена комиссии в течение пяти дней со дня получения предложения.

«По состоянию на 13 июня никаких обязательных действий со стороны ВСП совершено не было», — отметили в НААУ.

В Национальной ассоциации адвокатов Украины подчеркивают, что такое положение дел неприемлемо для демократического общества и вызывает озабоченность адвокатского сообщества относительно возможной бездеятельности конституционного органа. Национальная ассоциация адвокатов Украины просит ВСП предоставить объяснения относительно причин невыполнения законодательных требований.

О ситуации также проинформирован председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денис Маслов.

Автор: Наталя Мамченко

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