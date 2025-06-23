Іран знову вдарив ракетами по Ізраїлю — відео

Іран змінив тактику обстрілів по Ізраїлю.

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У понеділок, 23 червня, Іран запустив по Ізраїлю близько 8 ракет. Про це повідомили місцеві ЗМІ.

Зазначається, що одна з яких влучила в енергетичний обʼєкт на півдні країни, викликавши знеструмлення в окрузі.

За даними Reuters, Іран «змінив тактику» обстрілів, націлюючись на «об'єкти від півночі до півдня». Згідно з заявою, були запущені БПЛА і ракети, зокрема, по Тель-Авіву та Хайфі.

Крім того, місцеві мешканці публікують у соцмережах відео прильотів іранських ракет.

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