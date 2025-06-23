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Мінагрополітики запровадило новий функціонал у Державному аграрному реєстрі — що змінилося

17:00, 23 червня 2025
Система отримала нові можливості для завантаження та перевірки витягів, зміни статусу користувача і прозорого обліку.
Мінагрополітики запровадило новий функціонал у Державному аграрному реєстрі — що змінилося
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Міністерство аграрної політики та продовольства запровадило новий функціонал у Державному аграрному реєстрі. Про це повідомив очільник відомства Віталій Коваль.

Вказується, що оновлення в інформаційно-комунікаційній системі «Державний аграрний реєстр» (ДАР) спрямовані на покращення функціоналу для користувачів та підвищення ефективності адміністрування у сфері сільського господарства.

«Новий функціонал передбачає завантаження витягів з ДАР та Державного реєстру виробників сільськогосподарського продукції, що був створений як окрема функціональна підсистема ДАР. Крім того, доступна нова функція — перевірка витягу за унікальним номером через зручний відкритий веб-інтерфейс, що значно пришвидшує процес верифікації користувача ДАР», - зазначив міністр Віталій Коваль.

Відтепер у ДАР реалізовано й інші можливості:

  • переведення користувача у статус активного сільгоспвиробника;
  • перегляд історії змін статусу, що забезпечує прозорість обліку.

«Ці оновлення — ще один крок до цифрової зручності, відкритості та надійності в роботі з Державним аграрним реєстром», — наголосив Коваль.

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Мінагрополітики

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