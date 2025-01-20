Зеленський опублікував нове відео допиту полоненого з КНДР

Полонений розповів про те, що на вантажному кораблі, що плив з Північної Кореї до Росії, знаходилося близько 100 осіб.

Президент України Володимир Зеленський 20 січня опублікував нову частину зі спілкуванням полоненого північнокорейського солдата зі слідчими СБУ.

«Розвідувальна інформація щодо переміщення таких військових на російську територію, тренування та їхньої цілковитої інформаційної ізоляції підтверджується словами полонених. Всі факти щодо участі Північної Кореї в цій війні будуть встановлені», – повідомив Зеленський.

На відео один із полонених КНДР говорить про те, що кілька солдатів з Північної Кореї проходили навчання, як поводитися з російською важкою технікою.

Крім цього, полонений розповів про те, що на вантажному кораблі, що плив з Північної Кореї до Росії, знаходилося близько 100 осіб.

Ще полонений додав, що в результаті боїв у Курській області Росії 3 січня було «дуже багато постраждалих».

Нагадаємо, що розвідка Піденної Кореї підтвердила, що Україна захопила в полон двох північнокорейських солдатів і розкрила нові подробиці їхнього допиту.

Крім того, Україна готова передавати північнокорейському лідеру Кім Чен Ину полонених військовослужбовців з КНДР, якщо він може організувати їхній обмін на наших воїнів, які перебувають у полоні в РФ.

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