Повреждены дома в Броварах и Глевасе — Зеленский прокомментировал ночную атаку шахедами

Есть раненые, три человека погибли.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», российские оккупанты ночью 24 января атаковали шахедами Киевскую область.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку беспилотников.

Он отметил, что были повреждены дома в Броварах и Глевахе, только в 9 утра завершилась спасательная операция. Есть раненые, три человека погибли.

«Всю ночь в Киевской области продолжались спасательные работы после удара «шахедами». Были повреждены дома в Броварах и в Глевахе. К сожалению, три человека погибли. Мои соболезнования родным и близким. Есть раненые, им оказывается необходимая помощь. Только в 9 утра завершилась спасательная операция.

Благодарю всех наших работников ГСЧС Украины, медицинских работников, полицейских и всех, кто помогает спасать людей. Благодарю также каждого лидера, каждой страны, которые оказывают давление на Россию для того, чтобы эта неспровоцированная и террористическая война закончилась. В частности, за каждый компонент для производства «шахедов» и поставляемых в обход санкций ракет должна быть ответственность. Россия вообще не смогла бы воевать, если бы была реально ограничена возможность российских подельников помогать этому террору и штурмам на фронте», — отметил Глава государства.

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