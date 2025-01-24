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Пошкоджені будинки у Броварах та Глевасі — Зеленський прокоментував нічну атаку шахедами

10:08, 24 січня 2025
Є поранені, троє людей загинули.
Пошкоджені будинки у Броварах та Глевасі — Зеленський прокоментував нічну атаку шахедами
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Як повідомляла «Судово-юридична газета», російські окупанти вночі 24 січня атакували шахедами Київську область.

Президент Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку безпілотників.

Він зазначив, що були пошкоджені будинки в Броварах та Глевасі, тільки о 9-й ранку завершилась рятувальна операція. Є поранені, троє людей загинули.

«Усю ніч на Київщині тривали рятувальні роботи після удару «шахедами». Були пошкоджені будинки в Броварах та Глевасі. На жаль, три людини загинули. Мої співчуття рідним та близьким. Є поранені, їм надається необхідна допомога. Тільки о 9-й ранку завершилась рятувальна операція. 

Дякую всім нашим працівникам ДСНС України, медичним працівникам, поліцейським і всім, хто допомагає рятувати людей. Дякую також кожному лідеру, кожній країні, які здійснюють тиск на Росію для того, щоб ця неспровокована й терористична війна закінчилась. Зокрема, за кожен компонент для виробництва «шахедів» і ракет, які постачаються в обхід санкцій, повинна бути відповідальність. Росія взагалі не змогла б воювати, якби була реально обмежена можливість російських спільників допомагати цьому терору та штурмам на фронті», — зазначив Глава держави.

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Київська область Володимир Зеленський шахеди обстріл

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