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Кріс Браун подав позов про наклеп на Warner Bros, яка звинуватила співака у насильстві в документальному фільмі

10:38, 24 січня 2025
Виконавець Кріс Браун подав позов на $500 млн до Верховного суду Лос-Анджелеса.
Кріс Браун подав позов про наклеп на Warner Bros, яка звинуватила співака у насильстві в документальному фільмі
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Американський співак Кріс Браун звернувся до суду з позовом проти Warner Bros. Discovery, звинувативши компанію у наклепі проти нього у документальному фільмі «Кріс Браун: Історія насильства» (2024). Про це повідомляє Rolling Stone.

Так, фільм зосереджений на історії юридичних проблем американського співака й актора Кріса Брауна та ймовірного насильства щодо жінок.

Кріс Браун подав позов на $500 млн до Верховного суду Лос-Анджелеса.

Співак звинувачує компанію та її продюсерів у наклепі проти нього у фільмі. Стрічка досліджує довгу історію судових справ і звинувачень на адресу співака, зокрема позов від жінки, названої як Джейн Доу. Раніше вона подала до суду на артиста за нібито те, що він дав їй наркотики та напав на неї під час вечірки на яхті у 2020 році, організованої продюсером Шоном Diddy Комбзом.

У позові Warner Bros. та виробнича компанія Ample Entertainment звинувачуються у «просуванні та публікації неправдивої інформації в гонитві за вподобайками, переглядами, завантаженнями та доларами, а також на шкоду»Брауна. Наголошується, що відповідачі знали, що інформація «сповнена брехні та обману та порушує основні принципи журналістики».

«Простіше кажучи, у цій справі йдеться про те, що засоби масової інформації ставлять власний прибуток над правдою. Вони зробили це після того, як їм було надано докази того, що їхня інформація була неправдивою, а їхній сюжет «Джейн Доу» не тільки знову і знову дискредитувався, але й насправді був винуватцем насильства. Браун ніколи не був визнаний винним у будь-якому сексуальному злочині… але цей документальний фільм усіма доступними способами стверджує, що він є серійним ґвалтівником і сексуальним насильником», - йдеться в заяві.

Джейн Доу також названа відповідачем у позові. У ньому наголошується, що жінка подала «несерйозний цивільний позов» проти Брауна в січні 2022 року і що її звинувачення в сексуальному насильстві та побоях «були визнані повністю сфабрикованими, що призвело до відкликання її адвокатів і припинення справи». Джейн Доу звинувачується в тому, що вона «повністю знехтувала фактами, намагаючись отримати славу та багатство».

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