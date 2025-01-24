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Крис Браун подал иск о клевете на Warner Bros, обвинившей певца в насилии в документальном фильме

10:38, 24 января 2025
Исполнитель Крис Браун подал иск на $500 млн в Верховный суд Лос-Анджелеса.
Крис Браун подал иск о клевете на Warner Bros, обвинившей певца в насилии в документальном фильме
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Американский певец Крис Браун обратился в суд с иском против Warner Bros. Discovery, обвинив компанию в клевете против него в документальном фильме «Крис Браун: История насилия» (2024). Об этом сообщает Rolling Stone.

Так, фильм сосредоточен на истории юридических проблем американского певца и актера Криса Брауна и вероятного насилия в отношении женщин.

Крис Браун подал иск на $500 млн в Верховный суд Лос-Анджелеса.

Певец обвиняет компанию и ее продюсеров в клевете против него в фильме. Лента исследует долгую историю судебных дел и обвинений в адрес певца, в том числе иск от женщины, названной как Джейн Доу. Ранее она подала в суд на артиста за то, что он дал ей наркотики и напал на нее во время вечеринки на яхте в 2020 году, организованной продюсером Шоном Diddy Комбзом.

В иске Warner Bros. и производственная компания Ample Entertainment обвиняются в «продвижении и публикации ложной информации в погоне за излюбленными, просмотрами, загрузками и долларами, а также в ущерб» Брауна. Отмечается, что ответчики знали, что информация «полна лжи и обмана и нарушает основные принципы журналистики».

«Проще говоря, по этому делу говорится, что средства массовой информации ставят собственную прибыль над правдой. Они сделали это после того, как им были предоставлены доказательства того, что их информация была ложной, а их сюжет «Джейн Доу» не только снова и снова дискредитировался, но и в действительности был виновником насилия. Браун никогда не был признан виновным в каком-либо сексуальном преступлении… но этот документальный фильм всеми доступными способами утверждает, что он является серийным насильником и сексуальным насильником», - говорится в заявлении.

Джейн Доу также названа ответчиком в иске. В нем отмечается, что женщина подала «несерьезный гражданский иск» против Брауна в январе 2022 года и что ее обвинения в сексуальном насилии и побоях «были признаны полностью сфабрикованными, что привело к отзыву ее адвокатов и прекращению дела». Джейн Доу обвиняется в том, что она «полностью пренебрегла фактами, пытаясь обрести славу и богатство».

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