Стало известно, подлежит ли оплате работа в ночное время в период военного положения

Продолжительность работы не сокращается на один час и оплачивается в повышенном размере, не ниже 20% тарифной ставки за каждый час работы в ночное время

Стало известно, подлежит ли в период военного положения оплате работа в ночное время. Об этом сообщили в Федерации профессиональных союзов.

Согласно ч. 2 ст. 8 Закона Украины от 15.03.2022 №2136-IX «Об особенностях трудовых отношений во время военного положения» в период действия военного положения нормы ч. 1 и 2 ст. 54 КЗоТ не применяются. То есть, в период военного положения при работе в ночное время установленная продолжительность работы (смены) не сокращается на один час, а также продолжительность ночной работы может сравниваться с дневной в тех случаях, когда это необходимо по условиям производства, в частности в непрерывных производствах, а также на сменных работах при шестидневной рабочей неделе с одним выходным днем.

Согласно ч. 3 ст. 54 КЗоТ ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов утра.

Работа в ночное время (ст. 54 КЗоТ) оплачивается в повышенном размере, устанавливаемом генеральным, отраслевым (региональным) соглашениями и коллективным договором, но не ниже 20% тарифной ставки (оклада) за каждый час работы в ночное время в соответствии со ст. 108 КЗоТ.

В случае, когда коллективным договором, заключенным на предприятии, предусмотрена оплата труда в ночное время выше государственной гарантии, установленной ст. 108 КЗоТ, а в соответствии со ст. 11 Закона №2136 действие данного положения коллективного договора остановлено по инициативе работодателя, должна применяться доплата, предусмотренная на уровне законодательства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.