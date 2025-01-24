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Стало известно, подлежит ли оплате работа в ночное время в период военного положения

16:59, 24 января 2025
Продолжительность работы не сокращается на один час и оплачивается в повышенном размере, не ниже 20% тарифной ставки за каждый час работы в ночное время
Стало известно, подлежит ли оплате работа в ночное время в период военного положения
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Стало известно, подлежит ли в период военного положения оплате работа в ночное время. Об этом сообщили в Федерации профессиональных союзов.

Согласно ч. 2 ст. 8 Закона Украины от 15.03.2022 №2136-IX «Об особенностях трудовых отношений во время военного положения» в период действия военного положения нормы ч. 1 и 2 ст. 54 КЗоТ не применяются. То есть, в период военного положения при работе в ночное время установленная продолжительность работы (смены) не сокращается на один час, а также продолжительность ночной работы может сравниваться с дневной в тех случаях, когда это необходимо по условиям производства, в частности в непрерывных производствах, а также на сменных работах при шестидневной рабочей неделе с одним выходным днем.

Согласно ч. 3 ст. 54 КЗоТ ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов утра.

Работа в ночное время (ст. 54 КЗоТ) оплачивается в повышенном размере, устанавливаемом генеральным, отраслевым (региональным) соглашениями и коллективным договором, но не ниже 20% тарифной ставки (оклада) за каждый час работы в ночное время в соответствии со ст. 108 КЗоТ.

В случае, когда коллективным договором, заключенным на предприятии, предусмотрена оплата труда в ночное время выше государственной гарантии, установленной ст. 108 КЗоТ, а в соответствии со ст. 11 Закона №2136 действие данного положения коллективного договора остановлено по инициативе работодателя, должна применяться доплата, предусмотренная на уровне законодательства.

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