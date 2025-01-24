В Украине отмечают День внешней разведки — что еще празднуют 24 января

Украинская внешняя разведка существует более ста лет, но профессиональный праздник этой структуры появился в 2018 году.

В Украине 24 января отмечается День внешней разведки. Праздник был введен, чтобы отметить значительный вклад разведчиков в обеспечение защиты национальных интересов Украины от внешних угроз.

Оно отмечается ежегодно согласно Указу Президента Украины от 22.11.2018 г. №381/2018.

24 января 1919 было создано первое подразделение разведки в УНР. Именно дата считается началом внешней разведки Украины.

В мире отмечают Международный день переработки мобильных телефонов, День смеха в животе, День распространения информации о синдроме Мёбиуса, Международный женский спортивный день, Международный день образования.

Верующие чтят память преподобной Ксении Римлянки.

Календарь важных событий за 24 января:

1907 - В Англии организован первый скаутский отряд;

1918 - В ночь с 24 на 25 января (по другим данным 11-12 января) была провозглашена независимость Украины;

1923 - В Харькове создан литературный союз "Гарт";

1976 - Произошла одна из крупнейших в XX в. катастроф танкеров-гигантов: у берегов Франции сел на мель танкер Olympic Bravery, который через три недели раскололся пополам;

1984 - В США в продаже по цене 2495 долларов за штуку появились первые компьютеры "Макинтош" - первый персональный компьютер, использующий графический интерфейс пользователя и компьютерную мышь, вместо стандартного на тот момент интерфейса командной строки;

1986 - Американский космический аппарат "Вояжер-2" стал первым искусственным объектом, который достиг Урана, пройдя от него на расстоянии около 100 тыс. км;

1992 - Королевство Нидерланды, Королевство Лесото, Республика Мали, Республика Кабо-Верде признали независимость Украины;

1992 - Украина установила дипломатические отношения с Австрией и Францией;

2010 - Фантастический боевик "Аватар" Джеймса Кэмерона, снятый в формате 3D, стал самым кассовым фильмом в истории;

2015 - Российские террористы "днр" обстреляли из "градов" Мариуполь, в результате чего погибло 30 человек;

2024 - В Белгородской области РФ упал самолет Ил-76. РосСМИ утверждали, что на борту всего было якобы около 70 человек. Позже российские пропагандисты и Минобороны распространили информацию, мол, на момент падения самолета в нем находились украинские военнопленные;

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