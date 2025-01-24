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В Україні відзначають День зовнішньої розвідки — що ще святкують 24 січня

08:57, 24 січня 2025
Українська зовнішня розвідка існує понад сто років, але професійне свято цієї структури з'явилося у 2018 році.
В Україні відзначають День зовнішньої розвідки — що ще святкують 24 січня
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В Україні 24 січня відзначають День зовнішньої розвідки. Свято запроваджене, щоб відзначити значний внесок розвідників у забезпечення захисту національних інтересів України від зовнішніх загроз.

Воно відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України від 22.11.2018 р. № 381/2018.

24 січня 1919 року було створено перший підрозділ розвідки в УНР. Саме ця дата вважається початком зовнішньої розвідки України.

У світі відзначають Міжнародний день переробки мобільних телефонів, День сміху в животі, День поширення інформації про синдром Мебіуса, Міжнародний жіночий спортивний день, Міжнародний день освіти.

Віряни вшановують пам'ять преподобної Ксенії Римлянки.

Календар важливих подій за 24 січня:

1907 - В Англії організовано перший скаутський загін;

1918 - У ніч із 24 на 25 січня (за іншими даними 11-12 січня) було проголошено незалежність України;

1923 - У Харкові створено літературну спілку "Гарт";

1976 - Сталася одна з найбільших у XX ст. катастроф танкерів-гігантів: біля берегів Франції сів на мілину танкер Olympic Bravery, який через три тижні розколовся навпіл;

1984 - У США в продажу за ціною 2495 доларів за одиницю з'явилися перші комп'ютери "Макінтош" - перший персональний комп'ютер, що використовував графічний інтерфейс користувача і комп'ютерну мишу, замість стандартного на той момент інтерфейсу командного рядка;

1986 - Американський космічний апарат "Вояджер-2" став першим штучним об'єктом, який досяг Урана, пройшовши від нього на відстані близько 100 тис. км;

1992 - Королівство Нідерланди, Королівство Лесото, Республіка Малі, Республіка Кабо-Верде визнали незалежність України;

1992 - Україна встановила дипломатичні відносини з Австрією та Францією;

2010 - Фантастичний бойовик "Аватар" Джеймса Кемерона, знятий у форматі 3D, став найкасовішим фільмом в історії;

2015 - Російські терористи "днр" обстріляли з "градів" Маріуполь, унаслідок чого загинуло 30 людей;

2024 - У Бєлгородській області РФ упав літак Іл-76. РосЗМІ стверджували, що на борту загалом було нібито близько 70 осіб. Пізніше вони поширили інформацію, мовляв, на момент падіння літака в ньому перебували українські військовополонені;

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