Реткліфф обіймав посаду директора Національної розвідки під час першого терміну Дональда Трампа.

Сенат США затвердив Джона Реткліффа на посаді директора Центрального розвідувального управління. Про це повідомляє The Hill.

Під час голосування 75 сенаторів підтримали його кандидатуру, 24 висловилися проти, 1 не брав участі. До усіх присутніх республіканців приєднався 21 представник Демократичної партії.

Джон Реткліфф став другим після держсекретаря Марка Рубіо офіційно затвердженим членом нового кабінету президента США Дональда Трампа.

Як пише Associated Press, Реткліфф обіцяв, що в разі затвердження на посаді він наполягатиме на тому, щоб ЦРУ більше використовувало такі технології, як штучний інтелект і квантові обчислення, а також розширило використання збору даних про людський інтелект.

Під час слухань щодо підтвердження він сказав демократам, що зберігатиме ЦРУ аполітичним і не звільнятиме жодного співробітника агентства через політичні уподобання чи опозицію до президента.

Як відомо, Реткліфф обіймав посаду директора Національної розвідки, тобто був найвищою розвідувальною посадовою особою країни – від травня 2020 року до відставки Трампа з посади президента в січні 2021 року.

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