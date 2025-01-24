Ретклифф занимал должность директора Национальной разведки во время первого срока Дональда Трампа.

Сенат США утвердил Джона Рэтклиффа в должности директора Центрального разведывательного управления. Об этом сообщает The Hill.

Во время голосования 75 сенаторов поддержали его кандидатуру, 24 высказались против, 1 не участвовал. Ко всем присутствующим республиканцам присоединился 21 представитель Демократической партии.

Джон Рэтклифф стал вторым после госсекретаря Марка Рубио официально утвержденным членом нового кабинета президента США Дональда Трампа.

Как пишет Associated Press, Рэтклифф обещал, что в случае утверждения в должности он будет настаивать на том, чтобы ЦРУ больше использовало такие технологии, как искусственный интеллект и квантовые вычисления, а также расширило использование сбора данных о человеческом интеллекте.

Во время слушаний по подтверждению он сказал демократам, что будет сохранять ЦРУ аполитичным и не будет увольнять ни одного сотрудника агентства из-за политических пристрастий или оппозиции к президенту.

Как известно, Рэтклифф занимал должность директора Национальной разведки, то есть был самым высоким разведывательным должностным лицом страны – с мая 2020 года до отставки Трампа с поста президента в январе 2021 года.

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