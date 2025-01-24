Дональд Трамп приказал рассекретить документы об убийстве Кеннеди и Мартина Лютера Кинга

Трамп подписал указ, обязывающий рассекретить все записи, связанные с убийствами президента Джона Кеннеди, сенатора Роберта Кеннеди и общественного деятеля Мартина Лютера Кинга.

35-й президент США Джон Кеннеди со своей женой в лимузине за несколько минут до убийства

Президент США Дональд Трамп приказал рассекретить документы об убийствах 35-го президента США Джона Кеннеди, сенатора Роберта Кеннеди и лидера движения за гражданские права Мартина Лютера Кинга – младшего. Об этом свидетельствует указ, опубликованный на сайте Белого дома.

«Через более 50 лет после убийства президента Джона Кеннеди, сенатора Роберта Кеннеди и пастора Мартина Лютера Кинга – младшего федеральное правительство не обнародовало для общественности все свои записи, связанные с этими событиями. Их семьи и американский народ заслуживают прозрачности и правды», — отметил Трамп.

Трамп отметил, что дальнейшее сокрытие информации противоречит общественным интересам. Документы по убийствам Джона Кеннеди, Роберта Кеннеди и Мартина Лютера Кинга будут рассекречены в максимально короткие сроки.

Так, в течение следующих 15 дней директора национальной разведки и генерального прокурора должны представить Трампу план о полном обнародовании записей, касающихся убийства президента Джона Кеннеди, а в течение 45 дней – касающихся убийств сенатора Роберта Кеннеди и Мартина Лютера Кинга – младшего.

Как известно, 35-й президент США Джон Кеннеди погиб в результате покушения 1963 года. Его брат, сенатор от Демократической партии Роберт Фрэнсис Кеннеди, был убит в 1968 году. В том же году, двумя месяцами ранее, был застрелен Мартин Лютер Кинг, известный борьбой за гражданские права темнокожего населения США.

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