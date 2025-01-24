Дональд Трамп наказав розсекретити документи про вбивство Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга

Трамп підписав указ, який зобов’язує розсекретити всі записи, пов’язані з убивствами президента Джона Кеннеді, сенатора Роберта Кеннеді та громадського діяча Мартіна Лютера Кінга.

35-й президент США Джон Кеннеді зі своєю дружиною у лімузині за кілька хвилин до вбивства

Президент США Дональд Трамп наказав розсекретити документи про вбивства 35-го президента США Джона Кеннеді, сенатора Роберта Кеннеді та лідера руху за громадянські права Мартіна Лютера Кінга – молодшого. Про це свідчить указ, опублікований на сайті Білого дому.

«Через понад 50 років після вбивства президента Джона Кеннеді, сенатора Роберта Кеннеді та пастора Мартіна Лютера Кінга – молодшого федеральний уряд не оприлюднив для громадськості всі свої записи, пов’язані з цими подіями. Їхні родини та американський народ заслуговують на прозорість і правду», — наголосив Трамп.

Трамп зазначив, що подальше приховування інформації суперечить суспільним інтересам. Документи щодо вбивств Джона Кеннеді, Роберта Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга будуть розсекречені в максимально короткі терміни.

Так, протягом наступних 15 днів директор національної розвідки та генеральний прокурор мають представити Трампу план про повне оприлюднення записів, що стосуються вбивства президента Джона Кеннеді, а впродовж 45 днів – що стосуються вбивств сенатора Роберта Кеннеді і Мартіна Лютера Кінга – молодшого.

Як відомо, 35-й президент США Джон Кеннеді загинув внаслідок замаху 1963 року. Його брат, сенатор від Демократичної партії Роберт Френсіс Кеннеді був убитий 1968 року. Того ж року, на два місяці раніше, був застрелений Мартін Лютер Кінг, відомий боротьбою за громадянські права темношкірого населення США.

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