Україна ще не обговорювала питання мобілізаційного віку з новою адміністрацією Трампа, — МЗС

Офіційні контакти із США ще не почалися, в пріоритеті — доозброєння.

Україна ще не обговорювала питання зниження мобілізаційного віку з новою адміністрацією президента США Дональда Трампа. Контакти між країнами після інавгурації ще не почалися. Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий на брифінгу.

«Що стосується мобілізаційного віку. Давайте дочекаємось контактів українсько-американських. Контакти ще не почались. Почнуться контакти, тоді ми зможемо вам розповісти, які питання обговорюються. Наразі ще зарано про це говорити», - зазначив Тихий.

Водночас він підкреслив загальну позицію України, яка полягає в потребі у більшій кількості оборонних спроможностей.

«Можу повторити загальну позицію України - ми потребуємо більше оборонних спроможностей - у більшій кількості, швидше. У нас є війська й люди, які недоозброєні. У нас потреба зброї не перекриває кількість підрозділів і бригад. Тому пріоритетним завданням є надання додаткових спроможностей і певних типів спроможностей. Це важливо, адже є конкретні спроможності, які можуть уже сьогодні посилити Україну й допомогти проводити успішні військові операції. на цьому буде сконцентрована увага України. Про це ми говоримо з усіма партнерами. Це наша загальна позиція безвідносно до розмов про мобілізацію», - наголосив речник МЗС.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський відхилив заклики знизити мобілізаційний вік до 18 років.

Нагадаємо, радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Майк Волтц заявляв, що Україна могла б мобілізувати більше людей, знизивши вік мобілізації.

Водночас радник з національної безпеки адміністрації колишнього президента США Байдена Джейк Салліван наголосив, що Україна сама має вирішувати питання, чи потрібно знижувати мобілізаційний вік до 18 років.

Також керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко запевнив, що мобілізація 18-річних студентів після базової загальної військової підготовки неможлива.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.