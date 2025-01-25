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В США приостанавливают программы приема мигрантов, в том числе украинцев

09:25, 25 января 2025
В Соединенных Штатах приостанавливают въезд мигрантов, в том числе украинцев, в рамках программ, позволяющих им временно проживать в стране.
В США приостанавливают программы приема мигрантов, в том числе украинцев
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Администрация президента США Дональда Трампа приостановила несколько программ по разрешению временного въезда в Соединенные Штаты мигрантов, включая инициативу, обеспечивающую въезд для украинцев. Об этом пишет The New York Times.

Как сообщается, временно остановленные программы попала Uniting for Ukraine, которая позволяла украинцам временно приезжать в США, если у них есть финансовые спонсоры. Отмечается, что на сентябрь 2023 года по программе вступили более 150 тысяч граждан Украины.

В частности, будет заблокирован въезд мигрантам, которые покидают самые нестабильные страны мира. Кроме Украины, такие же программы позволяли временному въезду гражданам Кубы, Гаити, Венесуэлы и тому подобное.

Распоряжение также останавливает принятие решений по заявкам программы, позволяющей некоторым семьям воссоединиться в США и инициативу для несовершеннолетних граждан Центральной Америки, имеющих родственников в США.

По словам чиновников, Трамп считает, что ряд этих программ с самого начала были незаконными.

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США

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