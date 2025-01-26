Сенат утвердил Кристи Ноем на должность главы Министерства внутренней безопасности США

Сенат США утвердил предложенную президентом Дональдом Трампом кандидатуру на должность министра внутренней безопасности. Главой министерства стала Кристи Ноем, которая до этого была губернатором Южной Дакоты, пишет The Hill.
Утверждение состоялось с результатом 59 голосов за и 34 против. Кандидатуру Ноема вместе с республиканцами поддержали 6 демократов.
Кристи Ноем возглавила одно из крупнейших федеральных агентств, ответственное за безопасность границ, национальную безопасность и реагирование на киберугрозы. Ее роль приобретает еще большее значение на фоне решений президента Дональда Трампа по усилению контроля над иммиграцией.
Напомним, в США приостанавливают программы приема мигрантов, в том числе украинцев.
Кроме того, Дональд Трамп объявил введение чрезвычайного положения на южной границе США.
Еще президент США Дональд Трамп подписал указ о защите значения и ценностей американского гражданства.
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