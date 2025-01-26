Сенат утвердил Кристи Ноем на должность главы Министерства внутренней безопасности США

Губернатор Южной Дакоты Кристи Ноем стала главой Министерства внутренней безопасности США.

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Сенат США утвердил предложенную президентом Дональдом Трампом кандидатуру на должность министра внутренней безопасности. Главой министерства стала Кристи Ноем, которая до этого была губернатором Южной Дакоты, пишет The Hill.

Утверждение состоялось с результатом 59 голосов за и 34 против. Кандидатуру Ноема вместе с республиканцами поддержали 6 демократов.

Кристи Ноем возглавила одно из крупнейших федеральных агентств, ответственное за безопасность границ, национальную безопасность и реагирование на киберугрозы. Ее роль приобретает еще большее значение на фоне решений президента Дональда Трампа по усилению контроля над иммиграцией.

Напомним, в США приостанавливают программы приема мигрантов, в том числе украинцев.

Кроме того, Дональд Трамп объявил введение чрезвычайного положения на южной границе США.

Еще президент США Дональд Трамп подписал указ о защите значения и ценностей американского гражданства.

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