26 січня – яке сьогодні свято та головні події

26 січня святкують День працівника контрольно-ревізійної служби України та Міжнародний день митника.

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У неділю, 26 січня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

26 січня святкують День працівника контрольно-ревізійної служби України. Цей день був встановлений для визнання важливості роботи працівників, які займаються фінансовим контролем і ревізією в Україні. Контрольно-ревізійна служба (КРС) — це органи, що займаються перевіркою правильності витрачання державних коштів, оцінкою ефективності державних програм і політик, а також запобіганням та виявленням фінансових порушень. Ревізори та інші працівники служби виконують важливу роль у забезпеченні належного використання державних ресурсів, проведенні перевірок фінансової діяльності підприємств, установ та організацій, у тому числі й у сфері державних закупівель. Вони також допомагають забезпечувати прозорість у роботі органів влади та знижувати рівень корупції.

26 січня в Україні і світі святкують Міжнародний день митника. Він був встановлений на честь створення Митної організації світу (WCO) 1952 року. Цей день має на меті підвищити обізнаність про роль митних органів у забезпеченні безпеки, торгівлі та захисту економіки країн. Митники виконують важливу роботу, контролюючи переміщення товарів через кордони, запобігаючи контрабанді, боротьбі з піратством, тероризмом і іншими незаконними діями. Також митні органи відіграють ключову роль у забезпеченні справедливого митного обкладання та розвитку міжнародної торгівлі.

Також 26 січня Всесвітній день боротьби з проказою. Припадає на останню неділю січня. Цей день був заснований 1954 року французьким лікарем і активістом Гієм Мейнардом, з метою привернення уваги до проблеми прокази та боротьби з цією хворобою у світі. Проказа — це хронічне інфекційне захворювання, яке вражає шкіру, нервову систему, верхні дихальні шляхи та очі. Хоча проказа є дуже рідкісною хворобою сьогодні, вона все ще існує в деяких країнах, здебільшого в регіонах з низьким рівнем медичного обслуговування. Важливою проблемою є соціальна стигматизація людей, які страждають від цієї хвороби, оскільки проказа часто асоціюється з бідністю і маргіналізацією.

А ще 26 січня Міжнародний день без інтернету. Це неофіційне свято, яке пропонується для того, щоб відволіктися від постійного використання інтернету та нагадати про важливість балансу між віртуальним і реальним світом. Однак, на відміну від інших міжнародних днів, це свято не має конкретної дати, яку би офіційно відзначав світ. Ідея такого дня виникла як реакція на сучасну залежність від інтернету, соціальних мереж і технологій, які мають все більший вплив на повсякденне життя. Мета цього дня — звернути увагу на важливість особистого простору, часу для відпочинку та спілкування без цифрових пристроїв. Це також може стати можливістю для людей розвивати навички управління часом і сприяти зменшенню залежності від постійного підключення до мережі.

Також 26 січня Всесвітній день екологічної освіти. Він є важливим заходом для підвищення обізнаності про необхідність охорони навколишнього середовища та важливість екологічної освіти. Цей день наголошує на ролі освіти у формуванні стійкої поведінки серед громадян щодо використання природних ресурсів та збереження екосистем. Всесвітній день екологічної освіти був встановлений з метою мобілізації людей до активних дій за збереження планети, а також для популяризації знань про сталий розвиток, енергоефективність, збереження водних ресурсів, захист біорізноманіття та інші аспекти екологічної стійкості.

А ще 26 січня Міжнародний день чистої енергії. Цей день був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН з метою підвищення обізнаності про важливість переходу на екологічно чисті джерела енергії, зменшення викидів вуглецю та боротьби зі змінами клімату. Використання відновлюваних джерел енергії, таких як сонячна, вітрова, гідро- та геотермальна енергія, дозволяє зменшити залежність від викопного палива, знизити викиди парникових газів та забезпечити сталий розвиток для майбутніх поколінь.

Яке сьогодні церковне свято

26 січня в церковному календарі – день пам’яті святих преподобних Ксенофонта і Марії. Ксенофонт і Марія були багатими та благочестивими християнами з Константинополя. Вони мали двох синів, яких відправили на навчання в Бейрут. Під час подорожі корабель зазнав аварії, і синів вважали загиблими. Насправді, Аркадій та Іоанн врятувалися і стали монахами. Через деякий час Ксенофонт та Марія вирішили вирушити на паломництво до святих місць. Під час цієї подорожі вони випадково зустріли своїх синів у монастирі. Після цієї зустрічі вони самі прийняли чернечий постриг і присвятили своє життя служінню Богові.

Календар важливих подій за 26 січня

661 рік — вдалий замах хариджитів на останнього праведного халіфа Алі ібн Абу Таліба призводить до наступного формування Омеядського халіфату;

1244 рік — у хроніках вперше з'являється назва поселення Берлін;

1500 рік — перші європейці прибувають в Бразилію, відкривши гирло Амазонки;

1788 рік — перший флот кидає якір у затоці Порт-Джексон, у той час як капітан Філіп піднімає британський прапор і засновує перше європейське поселення в Австралії — Сідней;

1802 рік — створюють бібліотеку Конгресу США;

1875 рік — американець Джордж Грін отримує патент на першу бормашину, яка працювала від електричних батарей;

1886 рік — німецький конструктор Карл Бенц отримує патент на триколісний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння;

1893 рік — Бенц будує чотириколісний автомобіль, який стає основою для створення багатьох вдалих гоночних машин;

1905 рік — у Південній Африці виявляють найбільший у світі алмаз «Куллінан» вагою 3106 каратів;

1923 рік — у Харкові створюють літературну спілку «Гарт»;

1926 рік — шотландський винахідник Джон Берд демонструє першу в світі працюючу телевізійну систему;

1930 рік — Індійський національний конгрес приймає Декларацію незалежності Індії (Purna Swaraj);

1931 рік — з в'язниці звільняють Магатму Ґанді;

1934 рік — підписують пакт Гітлера-Пілсудського між Німеччиною та Польщею;

1939 рік — війська генерала Франко беруть Барселону;

1949 рік — компанія «Американ Ейрлайнз» першою у світі вводить попередження по гучномовцях про правила безпеки пасажирів;

1950 рік — набуває чинності Конституція Індії;

1956 рік — в Італії починаються Сьомі зимові Олімпійські ігри;

1962 рік — у США запускають космічну станцію «Рейнджер 3», яка мала доставити на Місяць наукове обладнання, але запуск стає невдалим;

1965 рік — гінді стає офіційною мовою Індії;

1972 рік — югославка Вулович Весна залишається живою після падіння літака з висоти 10 159 метрів;

1983 рік — випускають програму електронних таблиць Lotus 1-2-3;

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Японією;

1993 рік — створюють Конгрес українських націоналістів;

1997 рік — у Чечні відбуваються президентські вибори — набравши 65 % голосів, перемогу здобуває Аслан Масхадов;

1999 рік — Сенат США відкидає пропозицію демократів про припинення слухань за обвинуваченням президента країни Білла Клінтона;

2000 рік — в Аргентині археологи знаходять останки найбільшого в історії нашої планети динозавра;

2001 рік — у Чорному морі тоне український теплохід «Пам'ять Меркурія», на борту якого було 54 особи (12 гине, 8 пропали безвісти);

2001 рік — унаслідок землетрусу в Гуджараті (Індія) гине понад 20 тисяч людей;

2003 рік — Вейхенмаєр Ерік, американець, стає першою сліпою людиною, яка скорила всі найвищі гірські піки на всіх сімох континентах.

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