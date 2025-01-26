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На Київщині підлітки жорстоко побили хлопця у підвалі — інцидент розслідує поліція

09:30, 26 січня 2025
Наразі поліцейські встановлюють обставини події та всіх учасників
На Київщині підлітки жорстоко побили хлопця у підвалі — інцидент розслідує поліція
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У суботу, 25 січня, у мережі почали поширювати відео, на якому група підлітків спочатку заштовхала хлопця у підвал однієї з багатоповерхівок, а після цього підлітки почали його бити.

Як повідомила пресслужба поліції Київської області, за фактом побиття юнака на Бучанщині проводиться перевірка.

«Працівники поліції внесли відомості до Єдиного обліку реєстрації заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Наразі поліцейські встановлюють обставини вказаної події та всіх учасників», - заявили у поліції.

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