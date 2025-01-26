Адміністрація Трампа доручила Пентагону зняти обмеження на авіабомби для Ізраїлю

Очікується, що 1800 авіабомб будуть завантажені на корабель і доставлені в Ізраїль найближчими днями.

США вирішили зняти обмеження на постачання Ізраїлю важких авіаційних бомб. Відповідне рішення прийняла адміністрація президента США Дональда Трампа, пише Axios.

Як розповіли агентству три ізраїльські чиновники, адміністрація Трампа вирішила скасувати заборону свого попередника Джо Байдена на постачання Ізраїлю 2000-фунтових (приблизно 900 кг) авіаційних бомб.

Ізраїльські чиновники додають, що уряд Ізраїлю отримав повідомлення від Пентагону про зняття обмеження ще 24 січня. Очікується, що 1800 бомб MK-84, які зберігалися в США, будуть завантажені на корабель і доставлені в Ізраїль найближчими днями.

У Axios також нагадали, що адміністрація Байдена, коли запроваджувала обмеження, керувалась занепокоєнням, що застосування цих важких авіабомб може спричинити значні жертви серед цивільного населення Сектору Гази.

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