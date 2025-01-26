У Черкасах поблизу парку сталася стрілянина, є постраждалі

Правоохоронці вже затримали правопорушника.

У суботу, 25 січня, у Черкасах сталася стрілянина поруч з парком, що на Проспекті Перемоги. Про це повідомила пресслужба поліції Черкаської області.

Зазначається, що правоохоронці вже затримали правопорушника.

«Попередньо є травмовані люди», - заявили у відомстві.

На місці події працювали поліцейські та медики.

«Особу зловмисника працівниками поліції встановлено та затримано. Вирішується питання про надання інциденту правової кваліфікації», - додали в поліції.

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