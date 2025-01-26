Право на призначення пенсії за особливі заслуги перед Україною мають низка категорій громадян.

Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області нагадало, хто має право на пенсію за особливі заслуги перед Україною і які особливості її призначення.

Ця пенсійна виплата встановлюється громадянам України за здійснення визначного геройського вчинку або трудового досягнення відповідно до Закону України від 01.06.2000 №1767-ІІІ “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”. Це є надбавка до пенсії у розмірах, визначених у статті 5 цього Закону, і встановлюється громадянам, які мають право на пенсію за віком, по інвалідності, у разі втрати годувальника та за вислугу років.

Право на призначення пенсії за особливі заслуги перед Україною мають:

- Герої України, особи, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні, чотирма і більше орденами України, особи, відзначені почесним званням України “народний” після 24.08.1991;

- ветерани війни, які після 24.08.1991 нагороджені орденом за особисту мужність (особистий внесок), виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України;

- видатні спортсмени – переможці Олімпійських та Паралімпійських ігор, Всесвітніх ігор глухих, чемпіони та рекордсмени світу та Європи;

- космонавти, які здійснили політ у космос, члени льотно-випробувальних екіпажів літаків;

- особи, відзначені почесним званням України “заслужений”, державною премією України, нагороджені одним з орденів України;

- матері, які народили п’ять і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку; якщо у разі смерті матері або позбавлення її батьківських прав виховання дітей до зазначеного віку здійснювалося батьком, право на пенсію за особливі заслуги надається батьку;

- особи, яких відповідно до Закону України “Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті” визнано борцями за незалежність України у XX столітті та відповідно до Закону України “Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років” реабілітовано, із числа тих, яких за політичними або релігійними мотивами було піддано репресіям у формі (формах) позбавлення волі (ув’язнення) чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу.

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