В ЕС считают, что прекращение огня в Украине могло бы контролировать миссия ряда стран с мандатом ООН

Глава Военного комитета ЕС Роберт Бригер предлагает многонациональную миссию ООН в Украине.

Глава военного комитета Европейского Союза генерал Роберт Бригер предположил, что за прекращением огня в Украине могла бы наблюдать миссия под мандатом ООН в составе не только европейцев, но и солдат из других стран. Об этом он сказал в интервью изданию Welt.

«Возможна миссия под мандатом ООН, которая будет включать не только европейцев, но и солдат с глобального юга или, например, Кавказа», - сказал генерал и подчеркнул, что солдаты ЕС смогут внести значительный вклад.

По словам Бригера, ЕС также может в зависимости от политического решения предоставить значительные силы для мониторинга прекращения огня. Однако наблюдение за демилитаризованной зоной вдоль фронта потребует военного присутствия «в высоком пятизначном диапазоне».

«Это означает, что они также имели право воплощать прекращение огня с применением оружия и поддержания из воздуха. В настоящее время все это звучит очень теоретически, но такой сценарий может быть воплощен в жизнь», — добавил он.

Также генерал Бригер оценил план президента США Дональда Трампа быстро прекратить войну в Украине, «заморозив» линию фронта.

«Такое решение маловероятно. Проще говоря, это дало бы преимущество покончить с смертью. Недостаток, однако, заключался бы в том, что конфликт продолжался бы и, в худшем случае, продолжался десятилетиями, например, как между Северной и Южной Кореей», — добавил Бригер.

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