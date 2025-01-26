Илон Маск хочет использовать блокчейн для повышения эффективности правительства США

Илон Маск рассматривает использование блокчейн-технологий в работе американского правительства.

Фото: oxu.az

Глава нового Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск начал рассматривать вариант использования блокчейн-технологий (способ защищенного хранения и передачи данных как цепочки блоков, которые связаны между собой специальными ключами — в каждом из них содержатся сведения о предыдущем) для повышения эффективности работы правительства страны, пишет Bloomberg.

По данным источников агентства, применение этой технологии для отслеживания федеральных расходов, защиты данных, осуществления платежей и даже управления зданиями миллиардер обсуждал со своим окружением. Также состоялось ряд встреч с представителями публичных блокчейнов.

Также там добавляют, что «переговоры имеют определенную интуитивную логику», учитывая, что название департамента Маска – это «отссылка к криптовалюте Dogecoin», работающей на собственном блокчейне.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп подписал указ о создании Департамента эффективности госуправления DOGE.

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