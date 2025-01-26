Практика судов
  1. В мире

Илон Маск хочет использовать блокчейн для повышения эффективности правительства США

12:31, 26 января 2025
Илон Маск рассматривает использование блокчейн-технологий в работе американского правительства.
Илон Маск хочет использовать блокчейн для повышения эффективности правительства США
Фото: oxu.az
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава нового Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск начал рассматривать вариант использования блокчейн-технологий (способ защищенного хранения и передачи данных как цепочки блоков, которые связаны между собой специальными ключами — в каждом из них содержатся сведения о предыдущем) для повышения эффективности работы правительства страны, пишет Bloomberg.

По данным источников агентства, применение этой технологии для отслеживания федеральных расходов, защиты данных, осуществления платежей и даже управления зданиями миллиардер обсуждал со своим окружением. Также состоялось ряд встреч с представителями публичных блокчейнов.

Также там добавляют, что «переговоры имеют определенную интуитивную логику», учитывая, что название департамента Маска – это «отссылка к криптовалюте Dogecoin», работающей на собственном блокчейне.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп подписал указ о создании Департамента эффективности госуправления DOGE.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Илон Маск

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правила остановки судебного производства в отношении обвиняемого, проходящего военную службу, не могут быть применены к осужденному в суде кассационной инстанции — ВС

Защитник указывал, что осужденный сейчас проходит военную службу и не может явиться в судебное заседание кассационного суда, в связи с чем просил остановить кассационное производство на основании статьи 335 УПК.

Может ли внучка, которая через 8 лет нашла завещание деда в старых документах, претендовать на наследство – позиция Верховного Суда

Неосведомленность наследника о наличии завещания является уважительной причиной пропуска срока для принятия наследства для лиц, не являющихся наследниками по закону первой очереди или другой очереди наследников, приобретавших право на наследование по закону.

Вопрос об установлении судом факта постоянного ухода для получения права на отсрочку от призыва был передан на рассмотрение ОП КГС ВС из-за наличия противоречия позиций ВС

Отец обратился в Верховный Суд с кассационной жалобой, в которой указал, что он является пожилым лицом, лицом с инвалидностью II группы бессрочно, по своему состоянию здоровья нуждается в постоянном постороннем уходе от сына.

Кабмин внес изменения о порядке рассмотрения заявлений об отсрочке от мобилизации, сроках действия отсрочки и перечне необходимых документов

«Судебно-юридическая газета» проанализировала внесенные изменения относительно полномочий ТЦК, порядка рассмотрения заявлений об отсрочке и документов, предоставляемых в ее подтверждение.

Сразу три судьи Конституционного Суда Украины уволились в отставку

Конституционный Суд с 27 января не сможет рассматривать конституционные представления.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ярослав Романюк
    Ярослав Романюк
    голова Верховного Суду України в 2013–2017 рр.
  • Андрій Гайченко
    Андрій Гайченко
    заступник Міністра юстиції України з питань виконавчої служби
  • Володимир Бондаренко
    Володимир Бондаренко
    заступник міського голови — секретар Київської міської ради