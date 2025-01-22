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Топ-блогер MrBeast готовий купити TikTok

14:15, 22 січня 2025
Зірка YouTube MrBeast приєднується до переліку підприємців, які готові придбати TikTok.
Топ-блогер MrBeast готовий купити TikTok
Фото: insider.com
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп підписав указ, що відтерміновує заборону китайської соцмережі TikTok на 75 днів. Таким чином, ByteDance, китайська компанія-власник TikTok, має час продати платформу у США, щоб уникнути заборони.

Агентство Bloomberg стверджує, що YouTube-зірка MrBeast з 346 мільйонами підписників увійшов до консорціуму, який спробує викупити американську частину TikTok.

Групу інвесторів, до якої увійшов MrBeast, очолює Джессі Тінслі, засновник Employer.com.

Пропозиція інвесторів спрямована на збереження роботи платформи для 170 мільйонів американських користувачів, одночасно розв’язуючи проблеми національної безпеки США.

Варто зазначити, що MrBeast є найпопулярнішим ютубером та третім за популярністю користувачем TikTok.

Агентство додає, що Amazon.com Inc та Oracle Corp, які вже ведуть бізнес з TikTok, також є претендентами на придбання соцмережі. Проте наразі не відомо, чи компанія ByteDance відповіла комусь із претендентів і чи розглядає вона їх взагалі.

Також відомо, що Китай розглядає сценарій продажу американських активів TikTok Ілону Маску.

Нагадаємо, раніше Верховний суд США підтримав закон щодо заборони TikTok у країні.

Як відомо, у Сполучених Штатах Америки 18 січня припинив роботу TikTok

Пізніше Дональд Трамп заявив, що відкладе блокування TikTok, але зазначив, що хоче, аби соціальна платформа принаймні наполовину належала американським інвесторам.

19 січня стало відомо, що TikTok починає відновлювати свою роботу у США. 

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США TikTok

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