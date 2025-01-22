В Україні попит на вживані авто з США порівно з минулим роком зріс майже на 50%

Середній вік таких авто становив 5,8 року.

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Українці впродовж минулого року українці придбали майже 41,7 тисяч вживаних легковиків із США. Це становить 19% від усіх, вперше зареєстрованих у минулому році вживаних легкових авто, пишуть в асоціації українських автовиробників «Укравтопром».

Таким чином, зазначають там, відносно 2023 року, попит на вживані авто з США зріс на 46%.

Середній вік таких авто, що торік поповнили український автопарк, становить 5,8 року.

Найбільша частка з цієї кількості (45%) належить машинам з бензиновими двигунами. Далі йдуть:

електромобілі - 36%

гібридні авто - 7%

автомобілі з ГБО – 6,5%

дизельні – 5,5%

До ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США, потрапили:

TESLA Model 3 - 4521 од.;

TESLA Model Y - 3984 од.;

FORD Escape - 2747 од.;

JEEP Cherokee - 2492 од.;

VOLKSWAGEN Passat - 2344 од.

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