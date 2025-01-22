В Україні попит на вживані авто з США порівно з минулим роком зріс майже на 50%

Українці впродовж минулого року українці придбали майже 41,7 тисяч вживаних легковиків із США. Це становить 19% від усіх, вперше зареєстрованих у минулому році вживаних легкових авто, пишуть в асоціації українських автовиробників «Укравтопром».
Таким чином, зазначають там, відносно 2023 року, попит на вживані авто з США зріс на 46%.
Середній вік таких авто, що торік поповнили український автопарк, становить 5,8 року.
Найбільша частка з цієї кількості (45%) належить машинам з бензиновими двигунами. Далі йдуть:
До ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США, потрапили:
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