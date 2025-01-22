Наглядова рада Агенції оборонних закупівель продовжила контракт із чинною директоркою, але буде аудит

Члени Наглядової ради одноголосно підтримали рішення про проведення аудиту роботи Агенції із залученням міжнародних аудиторів НАТО.

Наглядова рада Агенції оборонних закупівель Міністерства оборони України ухвалила рішення продовжити контракт із нинішньою керівницею Мариною Безруковою. Про це повідомляє Агенція оборонних закупівель.

Вказується, що члени Наглядової ради прийняли одноголосне рішення про подовження контракту з чинним директором АОЗ терміном на один рік.

Також члени наглядової ради одноголосно підтримали рішення про проведення всебічного аудиту роботи Агенції із залученням міжнародних аудиторів НАТО.

Запланований аудит передбачає охоплення наступних аспектів:

оцінку фінансової звітності;

аналіз управлінських та операційних процесів;

перевірку відповідності діяльності підприємства міжнародним стандартам, у тому числі стандартам HATO;

перевірку дотримання принципів прозорості та підзвітності.

"Зі свого боку Агенція надасть усю необхідну документацію та максимально сприятиме у проведенні комплексного аудиту", - наголошують в АОЗ.

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