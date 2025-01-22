Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок продлил контракт с действующим директором, но будет аудит

Члены Наблюдательного совета единогласно поддержали решение о проведении аудита работы Агентства с привлечением международных аудиторов НАТО.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок Министерства обороны Украины принял решение продлить контракт с нынешней руководительницей Мариной Безруковой. Об этом сообщает Агентство оборонных закупок.

Указывается, что члены наблюдательного совета приняли единогласное решение о продлении контракта с действующим директором АОЗ сроком на один год.

Также члены наблюдательного совета единогласно поддержали решение о проведении всестороннего аудита работы Агентства по привлечению международных аудиторов НАТО.

Планируемый аудит предполагает охват следующих аспектов:

оценку финансовой отчетности;

анализ управленческих и операционных процессов;проверку соответствия деятельности предприятия международным стандартам, в том числе стандартам HATO;

проверку соблюдения принципов прозрачности и подотчетности.

"Со своей стороны Агентство предоставит всю необходимую документацию и будет максимально содействовать в проведении комплексного аудита", - подчеркивают в АОЗ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.