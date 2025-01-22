Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок продлил контракт с действующим директором, но будет аудит

Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок Министерства обороны Украины принял решение продлить контракт с нынешней руководительницей Мариной Безруковой. Об этом сообщает Агентство оборонных закупок.
Указывается, что члены наблюдательного совета приняли единогласное решение о продлении контракта с действующим директором АОЗ сроком на один год.
Также члены наблюдательного совета единогласно поддержали решение о проведении всестороннего аудита работы Агентства по привлечению международных аудиторов НАТО.
Планируемый аудит предполагает охват следующих аспектов:
"Со своей стороны Агентство предоставит всю необходимую документацию и будет максимально содействовать в проведении комплексного аудита", - подчеркивают в АОЗ.
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