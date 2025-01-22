В Киеве, пока автомобиль проходил техосмотр на СТО, его обокрали

Из салона автомобиля Volkswagen вытащили мобильный телефон, наушники, техническое устройство для диагностики авто, талоны на топливо и деньги.

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В Киеве кто-то обворовал транспортное средство, пока то находилось на станции техобслуживания. С заявлением в начале этого года в полицию обратился местный житель.

Правоохранителям удалось установить, что к совершению преступления причастен 29-летний местный житель, после чего его оперативно задержали.

Как оказалось, мужчина незаметно проник на территорию СТО и из салона автомобиля Volkswagen унес мобильный телефон, наушники, техническое устройство для диагностики авто, талоны на топливо и деньги.

Полицейским удалось изъять часть украденных вещей и вернуть владельцу.

Следователи сообщили задержанному мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража, совершенная в условиях военного положения. В настоящее время материалы уголовного производства вместе с обвинительным актом направили в суд. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

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