Минобороны обновило 10 медучреждений для создания безбарьерного пространства для военных

Министерство обороны завершило реконструкцию медицинских учреждений для военных в девяти городах.

Фото: Минобороны

В течение прошлого года Министерство обороны Украины завершило реконструкцию медицинских учреждений в девяти городах, направленную на создание безбарьерного пространства для военнослужащих. Работы охватили обновление лечебных корпусов, создание беспрепятственного доступа в помещениях и установку современных лифтов. Об этом сообщили в ведомстве.

«Наша задача сделать все возможное, чтобы каждый военный, который обращается за помощью в учреждения Министерства обороны, получал ее в комфортных условиях. Это больше, чем о доступности. Это вопрос достоинства, равных возможностей и уважения к нашим защитникам и защитницам», - отметил заместитель Министра обороны Украины Сергей Мельник.

Инициатива по реконструкции медучреждений является частью стратегии безбарьерности, которая поможет улучшить качество медицинских услуг для военнослужащих.

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