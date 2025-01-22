Міноборони оновило 10 медзакладів для створення безбар'єрного простору для військових

Міністерство оборони завершило реконструкцію медичних закладів для військових у дев'яти містах.

Фото: Міноборони

Протягом минулого року Міністерство оборони України завершило реконструкцію медичних закладів у дев'яти містах, спрямовану на створення безбар'єрного простору для військовослужбовців. Роботи охопили оновлення лікувальних корпусів, створення безперешкодного доступу у приміщеннях та встановлення сучасних ліфтів. Про це повідомили у відомстві.

«Наше завдання зробити все можливе, щоб кожен військовий, який звертається за допомогою до закладів Міністерства оборони, отримував її у комфортних умовах. Це більше, ніж про доступність. Це питання гідності, рівних можливостей і поваги до наших захисників і захисниць», — зазначив заступник Міністра оборони України Сергій Мельник.

Ініціатива з реконструкції медзакладів є частиною стратегії безбар'єрності, яка допоможе покращити якість медичних послуг для військовослужбовців.

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