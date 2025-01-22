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У Києві, поки автомобіль проходив техогляд на СТО, його обікрали

22:54, 22 січня 2025
З салону автомобіля Volkswagen витягли мобільний телефон, навушники, технічний пристрій для діагностики авто, талони на пальне та гроші.
У Києві, поки автомобіль проходив техогляд на СТО, його обікрали
Джерело фото: Freepik
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У Києві хтось обікрав транспортний засіб, поки той знаходився на станції техобслуговування. Із заявою на початку цього року до поліції звернувся місцевий мешканець.

Правоохоронцям вдалося встановили, що до скоєння злочину причетний 29-річний місцевий мешканець, відтак його оперативно затримали.

Як виявилось, чоловік непомітно проник на територію СТО та з салону автомобіля Volkswagen забрав мобільний телефон, навушники, технічний пристрій для діагностики авто, талони на пальне та гроші.

Поліцейським вдалося вилучили частину викрадених речей і повернути власнику.

Слідчі повідомили затриманому чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Наразі матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом скерували до суду. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.

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